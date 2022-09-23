Россия может использовать псевдореферендумы для эскалации войны в Украине — Столтенберг 23 сентября, 19:02 Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Войска РФ могут использовать российские псевдореферендумы в оккупированных регионах Украины для эскалации войны.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии CNN.

«Это именно то, к чему мы должны быть готовы, что Россия будет использовать эти фальшивые голосования для дальнейшей эскалации войны в Украине», — заявил генсек.

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Он отметил, что российские «референдумы» не имеют легитимности и ничего не меняют. Столтенберг добавил, что поддерживает послание президента Украины Владимира Зеленского о том, что местные жители не должны принимать участие в этих псевдореферендумах.

«Ответ НАТО — усилить поддержку. Лучший способ закончить эту войну — еще больше укрепить украинцев на поле боя, чтобы они могли на каком-то этапе прийти к решению, приемлемому для Украины и сохранившему Украину как суверенное независимое государство в Европе», — добавил он.

В пятницу, 23 сентября, на временно оккупированных территориях Украины, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, Россия пытается провести имитацию фальшивых «референдумов» с целью аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Зеленский подчеркивал, что проведение «голосования» и вероятная аннексия украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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