Генсек НАТО прокомментировал заявку Украины на вступление 30 сентября, 19:09 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в пятницу, 30 сентября, отреагировал на подачу Украиной заявки на вступление в Альянс по ускоренной процедуре.

В ответ на вопрос журналиста по поводу заявки Столтенберг сказал, что двери НАТО остаются открытыми для всех демократических стран Европы. Он повторил, что Альянс поддерживает право Украины самой выбирать свой путь и механизмы обеспечения безопасности.

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Генсек также напомнил, что решение о членстве должны принимать все 30 членов Альянса. По его словам, сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы оказывать непосредственную поддержку Украине и помогать ей защищаться: «Сейчас это основное направление и основные усилия союзников по НАТО».

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры нашей страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском безопасностном договоре.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что война России против Украины может закончиться раньше, чем наше государство пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО.