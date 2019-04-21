Генсек НАТО прокомментировал победу Зеленского и дальнейшее сотрудничество с Украиной Вчера, 23:51 745 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Joshua Roberts Йенс Столтенберг REUTERS/Joshua Roberts

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины 2019.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине", – написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что Украина – это значимый партнер НАТО, и Альянс рассчитывает на продолжение сотрудничества.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm 21 апреля 2019 г.

По данным национального экзит-пола, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,3%.

Это максимальная поддержка в истории независимой Украины.