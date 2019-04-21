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Генсек НАТО прокомментировал победу Зеленского и дальнейшее сотрудничество с Украиной

Вчера, 23:51
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Генсек НАТО прокомментировал победу Зеленского и дальнейшее сотрудничество с Украиной - фото

REUTERS/Joshua Roberts

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины 2019.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине", – написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что Украина – это значимый партнер НАТО, и Альянс рассчитывает на продолжение сотрудничества.

По данным национального экзит-пола, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,3%.

Это максимальная поддержка в истории независимой Украины.

Теги:   Йенс Столтенберг Президентские выборы в Украине 2019

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