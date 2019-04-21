Генсек НАТО прокомментировал победу Зеленского и дальнейшее сотрудничество с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины 2019.
"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине", – написал Столтенберг на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что Украина – это значимый партнер НАТО, и Альянс рассчитывает на продолжение сотрудничества.
По данным национального экзит-пола, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,3%.
Это максимальная поддержка в истории независимой Украины.