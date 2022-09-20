«„Референдумы“ — дальнейшая эскалация войны». Генсек НАТО призвал усилить поддержку Украины 20 сентября, 19:49 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фейковые "референдумы", которые марионетки Кремля хотят провести на временно оккупированных территориях Украины — дальнейшая эскалация войны РФ против Украины.

Об этом он написал в Twitter.

Столтенберг подчеркнул, что они нелегитимны.

«Фиктивные „референдумы“ не имеют легитимности и не изменяют характер захватнической войны России против Украины. Это дальнейшая эскалация войны Путина. Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — говорится в Twitter генсека НАТО.

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20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.



По данным росСМИ, 20 сентября Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу могут обратиться к россиянам.

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