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Генсек НАТО приветствовал обнародование имен подозреваемых в уничтожении МН17

Вчера, 17:08
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Генсек НАТО приветствовал обнародование имен подозреваемых в уничтожении МН17 - фото

Statsministerens kontor/Flickr

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует факт обнародования имен четырех подозреваемых, причастных к уничтожению Боинг-777 рейса МН17 в июле 2014 года.

По словам Столтенберга, это является важной вехой на пути установления правды.

«Я приветствую сегодняшнее объявление Совместной следственной группой четверых подозреваемых, которые будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с уничтожением рейса MH17 „Малазийских авиалиний“ в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по установлению полной правды и обеспечении справедливости за убийство 298 человек из 17 стран», — цитирует Столтенберга пресс-служба НАТО.

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

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Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

СБУ также объявила о подозрении четырем фигурантам дела об уничтожении самолета Малайзийских авиалиний.

Теги:   Донбасс Нидерланды МН17 Йенс Столтенберг НАТО

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