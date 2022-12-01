«Не нам принимать решение». Генсек НАТО ответил, может ли Украина атаковать военные цели на территории РФ 1 декабря, 15:47 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не странам Альянса решать, стоит ли Украине наносить удары по военным целям на территории России.

Во время брифинга в Берлине, отвечая на вопрос журналиста, пора ли «поражать не только летящие ракеты, но и места, откуда они летят», Столтенберг напомнил, что НАТО не является частью конфликта в Украине.

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«Не нам принимать решение, но важно то, что мы даем Украине возможность обороняться», — ответил он.

Он добавил, что НАТО предоставляет оружие, которое позволяет Украине защищать себя, включая ПВО и артиллерию. Столтенберг подчеркнул, что Альянс продолжит поддерживать ВСУ столько, сколько потребуется.

«У нас нет войск, и нет присутствия в воздухе Украины. НАТО только поддерживает Украину в ее праве на самооборону», — сказал генсек.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина должна иметь право бить по военным целям на территории России после массированных обстрелов украинской критической инфраструктуры.