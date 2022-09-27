«Должны воспринимать серьезно». Генсек НАТО оценил вероятность применения ядерного оружия Россией 27 сентября, 21:29 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Вероятность применения Россией ядерного оружия не является слишком высокой, но к угрозам необходимо относиться серьезно, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Россия продолжает осуществлять эскалацию конфликта с Украиной, проводя псевдореферендумы, угрожая ядерным оружием и объявляя мобилизацию, поскольку это «приведет к еще большему количеству страданий».

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«Любое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо, это изменит природу конфликта, и Россия должна знать, что о ядерной войне нельзя даже думать. Я не говорю, что очень велика вероятность того, что оно будет применено, но я говорю, что когда мы видим, что Россия и Путин снова и снова повторяют риторику о ядерном оружии, это то, что мы должны воспринимать серьезно», — подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что применение ядерного оружия будет «иметь ряд последствий для России».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

Опасения также вызывает ситуация вокруг захваченной войсками РФ Запорожской АЭС.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.