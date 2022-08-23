Борьба воли и логистики. Зима будет тяжелой, мы видим, что идет война на истощение — генсек НАТО 23 августа, 16:45 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита Крымской платформы заявил, что зима будет тяжелой и сейчас идет война на истощение.

«Зима будет тяжелой и мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину», — сказал он.

По его словам, мощная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности.

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"Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что альянс предан партнерству с Украиной.

"Мы помогли перейти на натовские стандарты", - сказал он.

Во вторник, 23 августа, Украина проводит уже второй саммит Крымской платформы — на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоится в онлайн-формате.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собирал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. В нем приняли участие 46 международных делегаций.

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