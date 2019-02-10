Генсек НАТО исключил отказ ключевых стран Запада от ядерного оружия Сегодня, 15:39 1750 Цей матеріал також доступний українською EPA Йенс Столтенберг EPA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил отказ ключевых стран Запада от ядерного оружия.

Об этом генсек сказал в комментарии газете Berliner Morgenpost.

"Цель НАТО - это мир без ядерного оружия. Но мир не станет более безопасным, если мы откажемся от ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие сохранят его или даже будут наращивать свои ядерные арсеналы", - сказал Столтенберг.

Генсек призвал Германию и другие европейские страны и в дальнейшем поддерживать сохранение ядерного оружия США на европейском континенте.

"Эта поддержка важна для НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео официально объявил, что со 2 февраля Вашингтон выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией.

США обвиняют РФ в нарушении договора от 1987 года разработки крылатой ракеты 9M729. Вашингтон дал Москве шесть месяцев для урегулирования ситуации с ракетой 9M729.

Страны НАТО поддержали выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности.



2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.