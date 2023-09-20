Генсек НАТО настаивает на усилении помощи Украине 20 сентября, 05:54 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Bing Guan)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на усилении помощи Украине. По его мнению, это является залогом справедливого и длительного мира.

Об этом он заявил во вторник журналистам в Нью-Йорке, передает Sky News.



По его словам, идет «война на истощение», но она не зашла в тупик.

Киев срочно нуждается в дальнейших поставках средств противовоздушной обороны, в частности боеприпасов, запчастей и технического обслуживания для имеющихся систем ПВО, считает Столтенберг.

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«Мы видим, что противовоздушная оборона ежедневно спасает жизни в Украине», — сказал он.

Он назвал недавние успехи ВСУ по контрнаступлению доказательством того, что патовая ситуация не достигнута, и призвал Запад продолжать оказывать военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

«Если мы хотим прекращения войны, если мы хотим справедливого и длительного мира, то военная поддержка Украины — это правильный путь, — сказал господин Столтенберг, — Мы готовы к долгому пути».

По его мнению, следует послать сигнал Кремлю, что «президент Путин не дождется», пока Запад откажется от поддержки Украины.