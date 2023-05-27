«В войне полов не может быть победителя». 18 афоризмов Генри Киссинджера, который отмечает столетний юбилей 27 мая, 15:45 Киссинджер в Нидерландах, 1976 год (Фото:Bert Verhoeff / Anefo)

27 марта бывшему государственному секретарю США Генри Киссинджеру исполняется 100 лет. Собрали для вас его самые яркие высказывания из книг и публичных выступлений.



На посту главы внешнеполитического ведомства Киссинджер пробыл четыре года (1973—1977), работал в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.

Дипломат также известен как публичный оратор, которого приглашали на все известные политические форумы, как ученый и автор книг. Многие фразы, которые Киссинджер произнес публично или употребил в своих публикациях, становились афоризмами, а его специфический юмор легко узнаваем.

Видео дня

1

Из-за коррумпированных политиков остальные десять процентов политиков выглядят плохо

2

В Войне полов не может быть победителя, потому что противники слишком склонны к братанию

3

Важно не то, что является истиной, а то, что воспринимается как истина

4

Власть — лучший афродизиак

5

Отсутствие альтернатив чудесным образом прочищает мозги

6

Каждая победа — это лишь плата за то, чтобы приступить к решению более сложной проблемы

7

Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не получит ни совершенства, ни безопасности

8

Незаконное мы совершаем немедленно. Неконституционное требует несколько больше времени

9

Народы нечасто извлекают уроки из прошлого, еще реже делают из него правильные выводы

10

Государство — хрупкая структура, и государственный деятель не имеет морального права рисковать его выживанием из-за этических ограничений

11

Империи не заинтересованы в том, чтобы действовать в рамках международной системы; они стремятся сами быть международной системой

12

Со времен Петра Великого Россия расширялась со скоростью одна Бельгия в год

13

Когда государственные деятели хотят выиграть время, они предлагают поговорить

14

Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки — фатально

15

Где та жизнь, которую мы потеряли в проживании? Где мудрость, которую мы потеряли в знании? Где знание, которое мы потеряли в информации?

16

Если вы не знаете, куда идете, любая дорога приведет вас в никуда

17

Для обычной армии не победить — значит потерпеть поражение. Для повстанцев победить — это не проиграть

18

Кому мне звонить, чтобы поговорить с Европой?