«В войне полов не может быть победителя». 18 афоризмов Генри Киссинджера, который отмечает столетний юбилей
Киссинджер в Нидерландах, 1976 год (Фото:Bert Verhoeff / Anefo)
27 марта бывшему государственному секретарю США Генри Киссинджеру исполняется 100 лет. Собрали для вас его самые яркие высказывания из книг и публичных выступлений.
На посту главы внешнеполитического ведомства Киссинджер пробыл четыре года (1973—1977), работал в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.
Дипломат также известен как публичный оратор, которого приглашали на все известные политические форумы, как ученый и автор книг. Многие фразы, которые Киссинджер произнес публично или употребил в своих публикациях, становились афоризмами, а его специфический юмор легко узнаваем.
1
Из-за коррумпированных политиков остальные десять процентов политиков выглядят плохо
2
В Войне полов не может быть победителя, потому что противники слишком склонны к братанию
3
Важно не то, что является истиной, а то, что воспринимается как истина
4
Власть — лучший афродизиак
5
Отсутствие альтернатив чудесным образом прочищает мозги
6
Каждая победа — это лишь плата за то, чтобы приступить к решению более сложной проблемы
7
Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не получит ни совершенства, ни безопасности
8
Незаконное мы совершаем немедленно. Неконституционное требует несколько больше времени
9
Народы нечасто извлекают уроки из прошлого, еще реже делают из него правильные выводы
10
Государство — хрупкая структура, и государственный деятель не имеет морального права рисковать его выживанием из-за этических ограничений
11
Империи не заинтересованы в том, чтобы действовать в рамках международной системы; они стремятся сами быть международной системой
12
Со времен Петра Великого Россия расширялась со скоростью одна Бельгия в год
13
Когда государственные деятели хотят выиграть время, они предлагают поговорить
14
Быть врагом Америки может быть опасно, но быть другом Америки — фатально
15
Где та жизнь, которую мы потеряли в проживании? Где мудрость, которую мы потеряли в знании? Где знание, которое мы потеряли в информации?
16
Если вы не знаете, куда идете, любая дорога приведет вас в никуда
17
Для обычной армии не победить — значит потерпеть поражение. Для повстанцев победить — это не проиграть
18
Кому мне звонить, чтобы поговорить с Европой?