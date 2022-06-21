Генпрокурор США совершил необъявленный визит в Киев
Меррик Гарланд и Ирина Венедиктова (Фото:via CNN)
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во вторник, 21 июня, совершил необъявленную поездку в Украину, где встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.
Об этом сообщает CNN.
Они обсудят усилия Соединенных Штатов и других стран, направленные на то, чтобы помочь Украине «обнаружить, задержать и привлечь к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям» в Украине.
Ранее Гарланд объявил о поездке в Европу, запланированной на текущую неделю, чтобы встретиться с европейскими лидерами и обсудить их совместные усилия по борьбе с российской агрессией в Украине.
Гарланд сказал, что он посетил Киев, чтобы «выразить непоколебимую поддержку Соединенных Штатов народу Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения».
Гарланд также сказал, что хотел бы обсудить действия, которые Соединенные Штаты «делают, чтобы помочь украинским властям привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за зверства и военные преступления, которые видел весь мир».
Во вторник, 21 июня, Венедиктова подтвердила, что визит действительно состоялся, однако других подробностей не раскрыла.
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