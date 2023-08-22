Суд Гааги в сентябре заслушает Россию по делу о геноциде украинцев 22 августа, 20:56 Здание Международного суда ООН в Гааге (Фото:icj-cij.org)

Международный суд ООН в сентябре проведет публичные слушания предварительных возражений Кремля по делу о геноциде во время войны России против Украины.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте суда, опубликованном во вторник, 22 августа.

В заявлении указано, что Международный Суд рассмотрит предварительные возражения России по делу «Обвинения в геноциде согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него» в следующем месяце. Слушанья будут длиться с понедельника 18 сентября до среды 27 сентября 2023 года в Гааге.

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Отмечается, что слушания пройдут в два раунда: Россия выступит 18 и 25 сентября, а 19 и 25 сентября перед судьями с аргументами выступит Украина.

16 марта Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна прекратить полномасштабную войну против Украины.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к иску Украины против России в Международном суде ООН присоединятся 42 страны.