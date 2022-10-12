Россия совершает геноцид в Украине, это должно быть признано на официальном уровне — Подоляк 12 октября, 15:43 Подоляк напомнил, что войска РФ наносят удары по гражданской инфраструктуре, проводят массовые казни и изнасилования. (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Россия совершает геноцид украинского народа и это должно быть признано на официальном уровне.

В Twitter Подоляк пишет, что войска РФ наносят удары по гражданской инфраструктуре, проводят массовые казни и изнасилования, принудительную депортацию, разделяют семьи, уничтожают украинскую литературу в школах и делают официальные заявления о «демонтаже Украины».

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Он также напомнил о позиции конгрессмена-демократа Стива Коэна, который 24 июня внес законопроект в Конгресс США о признании действий России в Украине геноцидом.

«Стив Коэн прав: Россия делает в Украине геноцид. Это должно быть признано на официальном уровне», — пишет Подоляк.

Ранее Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвали мировое сообщество сделать то же самое.

В частности, геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и другие страны.