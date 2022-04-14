Не хочет «эскалации». Макрон объяснил, почему отказывается называть действия России в Украине геноцидом 14 апреля, 18:55 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон оправдал свое решение не называть действия России в Украине геноцидом тем, что это якобы «не поможет» нашей стране.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

В эфире France Bleu во время предвыборной поездки в Гавр Макрон сказал, что «слово „геноцид“ должно быть квалифицировано юристами, а не политиками», а страны, которые признают геноцид, «в соответствии с международными конвенциями должны вмешаться». Он также заявил, что хочет «любой ценой избежать эскалации и защитить французских мужчин и женщин от продолжения войны».



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По словам президента Франции, «словесная эскалация… не поможет Украине».



Ранее Эммануэль Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, но отказался говорить о геноциде и заявил, что украинцы и россияне являются «братьями». Президент Владимир Зеленский назвал слова Макрона очень болезненными и пообещал обсудить с ним этот вопрос.

В МИД Украины напомнили французскому президенту, что миф о «братских народах» начал разрушаться после оккупации Россией Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году.

«"Братский» народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого «братского» народа. К зверствам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги", — подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.



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