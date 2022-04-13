Байден впервые заявил о геноциде Путина в Украине 13 апреля, 01:30 Цей матеріал також доступний українською Ранее Байден воздерживался от такой оценки действий РФ в Украине (Фото:REUTERS/Al Drago)

Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые дал понять, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.



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Американский лидер заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправлять бак — «ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда», сообщает CNN.

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«Чтобы помочь справиться с этим путинским повышением цен, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день из стратегического запаса нефти», — отметил Байден.

До сих пор глава Белого дома воздерживался от того, чтобы называть то, что происходит в Украине, геноцидом.

При этом Байден призвал провести расследование военных преступлений Путина и заявил, что будет добиваться ужесточения санкций против России.

Вместе с тем, президент Польши Анджей Дуда заявлял, что сложно отрицать акт геноцида в военных преступлениях РФ в Украине после увиденных зверств в Буче.

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