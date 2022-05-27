«Очень серьезный риск». Ведущие эксперты обвинили РФ в разжигании геноцида в Украине и намерении «уничтожить» украинский народ — CNN 27 мая, 14:55 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Свежие могилы рядом с Мариуполем, 22 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военные преступления России против мирных украинцев все чаще называют геноцидом.

В частности, геноцидом их уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии и Сейм Латвии.

НВ публикует перевод статьи CNN о докладе ведущих экспертов, которые пришли к выводу, что Россия действительно намеревается «уничтожить» украинский народ.

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Первый независимый отчет

Cогласно первому независимому отчету о заявлениях про геноцид в Украине, действия России дают достаточно доказательств, чтобы сделать вывод о том, что Москва подстрекает к геноциду и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.

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В юридическом отчете, подписанном более чем 30 ведущими учеными-юристами и экспертами в области геноцида, российское государство обвиняется в нарушении нескольких статей Конвенции ООН о геноциде. Он предупреждает о серьезном и близком риске геноцида в Украине, подкрепляя обвинения длинным списком доказательств, включая примеры массовых убийств мирных жителей, насильственных депортаций и дегуманизирующей антиукраинской риторики, используемой высшими российскими чиновниками.

Доклад был подготовлен американским аналитическим центром Институт стратегии и политики New Lines и канадским Центром прав человека Рауля Валленберга, и должен быть опубликован в пятницу, 27 мая, а авторы отправят копии в парламенты, правительства и международные организации по всему миру. Предварительная копия отчета была предоставлена ​​исключительно CNN.



«Мы собрали ведущих юристов со всего мира, которые затем изучили все доказательства и пришли к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за нарушения Конвенции о геноциде в Украине», — сказал CNN Азим Ибрагим из Института New Lines. Ибрагим посетил Украину в марте, чтобы собрать доказательства для доклада.

«Это очень тщательное и подробное изучение обширных доказательств. Мы увидели на данный момент, что эта война носит геноцидный характер с точки зрения используемого языка и способа ее ведения. Это очень, очень ясно», — сказал он.

Согласно Конвенции ООН о геноциде, подписавшие ее стороны несут юридическое обязательство предотвращать геноцид, и в докладе содержится призыв к международному сообществу действовать.

Что такое геноцид



Геноцид означает любое из следующих действий, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

убийство участников группы;

причинение тяжких телесных или психических повреждений членам группы;

умышленное создание для группы жизненных условий, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение;

введение мер, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы;

принудительный перевод детей из группы в другую группу.

Источник: Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

«Каждая страна должна сделать все возможное, чтобы положить этому конец»

«У нас совсем нет времени, мы считаем, что существует очень серьезный риск геноцида. Каждая страна, которая подписала Конвенцию о геноциде, а это 151 страна, включая Российскую Федерацию, каждая страна должна сделать все возможное, чтобы положить этому конец, иначе они тоже будут нарушать конвенцию», — сказал Ибрагим.

В одной из самых пугающих частей отчета группа проводит прямое сравнение с резней в Сребренице в 1995 году, призывая мир действовать, пока не стало слишком поздно: «Подробности массового убийства более 7 тысяч боснийских мусульманских мальчиков и мужчин в Сребренице появились перед международным сообществом только тогда, когда было уже слишком поздно, чтобы предотвратить геноцид, который произошел за считанные дни. В 2022 году у нас есть возможность точно отслеживать подобные злодеяния по мере их развития и реагировать соответствующим образом».

Авторы доклада прямо указывают на Москву, обвиняя высших должностных лиц России в организации подстрекательства к геноциду и закладывании основы для будущего геноцида, путем неоднократного отрицания существования украинской идентичности.

Кремль категорически не согласился с апрельским заявлением президента Джо Байдена о том, что он считает действия России в Украине «геноцидом».

В отчете New Lines и Центра Рауля Валленберга говорится, что российское государство нарушает статью II и статью III © Конвенции о геноциде. Статья II Конвенции гласит, что геноцид — это попытка совершить действия «с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу». Статья III © касается «прямого и публичного подстрекательства к совершению геноцида».

Доказательства нарушения Россией Конвенции о геноциде

В качестве доказательств того, что Россия нарушает конвенцию, эксперты приводят неоднократные заявления президента России Владимира Путина, который ясно дал понять, что считает, что Украина не имеет права на существование как независимое государство.

Они также указывают на дегуманизирующий язык, используемый высшими российскими чиновниками для описания украинцев, включая такие слова, как «скотский», «подчиненный» и «мерзкий», а также на их изображение Украины как «нацистского государства» и «экзистенциальной угрозы» для России.

Но отчет идет дальше, чем утверждения о том, что Россия намеревается совершить геноцид, обвиняя российские силы в совершении «системы последовательных и широкомасштабных зверств против украинского гражданского населения коллективно» в ходе вторжения.

В нем говорится, что хорошо задокументированные массовые убийства и казни без надлежащего судебного разбирательства в Буче, Старом Быкове, Сумской и Черниговской областях, преднамеренные нападения России на убежища, пути эвакуации и медицинские учреждения, а также неизбирательные обстрелы и обстрелы жилых районов, изнасилования, осады, кражи зерна и насильственная депортация в Россию — все это равносильно «геноцидному образцу разрушения».

CNN независимо подтвердил многие зверства, упомянутые в отчете.

Институт New Lines и Центр Рауля Валленберга ранее расследовали геноциды рохинджа и уйгуров в Мьянме и Китае соответственно и подготовили первый отчет, в котором было установлено, что действия Китая в Синьцзяне представляют собой геноцид в соответствии с Конвенцией о геноциде.

В группу авторов входит Дэвид Шеффер, сыгравший ключевую роль в переговорах об учреждении Международного уголовного суда в качестве первого в истории посла США по особым поручениям по вопросам военных преступлений.

Также в составлении отчета участвовали бывший посол Канады в ООН Аллан Рок и Чарльз Таку, главный советник Международного уголовного трибунала по Руанде и Специального суда по Сьерра-Леоне. Помимо ученых-правоведов и экспертов по геноциду, в команду, собранную Институтом New Lines вошли расследователи открытых данных разведки и лингвисты, изучавшие перехваченные сообщения и свидетельства.

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