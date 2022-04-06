«Они уничтожают все». Что такое геноцид и почему риторика России дает основания обвинять ее в геноциде украинцев — WP 6 апреля, 21:05 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Тело мужчины со связанными ногами, которого, по данным полиции, убили российские войска (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis)

Комментируя военные преступления России в Буче, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия страны-агрессора будут признаны геноцидом.

НВ публикует перевод статьи Washington Post о том, что такое геноцид и о том, что действия и риторика России действительно дают основания для обвинений ее в этом преступлении.

Видео дня

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Обвинение Зеленского

В завершение своего виртуального обращения к высокопоставленным лицам в Совете Безопасности ООН во вторник президент Украины Владимир Зеленский показал короткое видео. Оно продолжалось чуть больше минуты, и демонстрировало фотографии трупов убитых украинских мирных жителей в городе и за городом — одни оставили разлагаться на улицах, другие были брошены в братские могилы или валялись среди руин их разбомбленных домов.

Here is the video that Zelenskyy showed at the UN. Contains graphic images. pic.twitter.com/FeBZ9aY4kT — Ani Chkhikvadze (@achkhikvadze) April 5, 2022

Видео последовало за серией гневных замечаний Зеленского. Он потребовал от Совета Безопасности добиться «полной ответственности» от России за ее предполагаемые военные преступления в украинских городах, и также призвал к тотальной реформе органа ООН, который дает своему постоянному члену России право вето. Зеленский заявил, что Совет Безопасности должен самораспуститься, «если вы ничего не можете сделать, кроме разговоров».

Украинский лидер подробно рассказал о предполагаемых зверствах, совершенных Россией над его населением, от изнасилований до грабежей и массовых убийств. Он подчеркнул, что свидетельства массовых убийств в городе Буча, вероятно, были лишь одним из примеров кампании насилия, развязанной по всей его стране. «Они убивали целые семьи, взрослых и детей, а тела пытались сжечь», — сказал Зеленский. «Это подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, — добавил он, — Они уничтожают все».

Российские чиновники и государственные СМИ отрицают сообщения о зверствах, называя их «фейком» и инсценировкой Украиной в пропагандистских целях. Но появляется все больше свидетельств российских правонарушений, собранных независимыми наблюдателями и правозащитными группами, а также украинскими прокурорами и иностранными правительствами, включая Соединенные Штаты. Во время визита в Бучу на выходных Зеленский сказал, что его страна переживает попытку «геноцида».

Определение геноцида

Вопрос о «геноциде» является сложным утверждением, поскольку конкретное международно-правовое определение того, что считается таковым, часто расходится с более эмоциональными заявлениями активистов и политиков. В тщательном объяснении моя коллега Клэр Паркер изложила, что мы знаем и чего не знаем в связи с обвинениями в военных преступлениях России.

Согласно Клэр, правовая конвенция 1948 года определяет геноцид как преступление, которое «состоит из убийства, причинения «серьезных телесных или психических повреждений», предотвращения рождения детей или насильственного перемещения детей какой-либо группы «с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу».

«Мы — граждане Украины, — сказал Зеленский в воскресенье, 3 апреля, в программе CBS Face the Nation, — У нас более 100 национальностей. Речь идет об уничтожении и истреблении всех этих национальностей».

Во вторник, 5 апреля, выступая перед Советом Безопасности, Зеленский призвал к созданию расследования и трибунала, подобных тем, которые были организованы в Нюрнберге для судебного преследования нацистских военных преступлений после Второй мировой войны. Он сказал, что зверства россиян в некоторых украинских городах за последний месяц — это то, чего даже нацисты не совершали восемь десятилетий назад.

Российские пропагандисты как разжигатели геноцида

Мрачная ирония заключается в том, что Россия является стороной, во многом воодушевленной призывами к нацизму. Война началась на фоне выступления президента России Владимира Путина, в котором отвергается право Украины на суверенитет, ставится под сомнение ее статус независимого государства и описывается российская кампания как кампания по «денацификации».

Спустя шесть недель после вторжения российские телеканалы и государственные СМИ все еще эхом повторяют неубедительный рассказ о том, что их страна вытесняет нежелательные фашистские элементы, находящиеся в Киеве. А некоторые даже утверждают, видя сопротивление, которое украинцы оказывают российским силам, что «денацификация» требует масштабной чистки по всей стране.

В статье, опубликованной в воскресенье в российском государственном издании РИА Новости, Тимофей Сергейцев назвал практически все украинское население причастным к предполагаемому «нацизму» Киева и призвал к тому, что, по сути, было бы оккупацией страны на протяжении поколения, «ликвидацией» украинского государства и его политических элит и отправкой на принудительные работы любых «пособников» киевской власти.

«Денацификация необходима, когда значительная часть населения — скорее всего, большинство — освоена и втянута нацистским режимом в свою политику. То есть когда гипотеза „народ хороший — власть плохая“ не работает», — отмечалось в статье, в которой косвенно предполагалось, что мирные жители Украины были справедливой мишенью.

Такие формулировки подчеркивают аргумент о том, что уместно обсуждать «геноцид». «Мне одной риторики было недостаточно, как и массовых убийств самих по себе. Порогом для меня является сочетание этого насилия, повсеместного и преднамеренного, и риторики. Думаю, этого достаточно», — сказал The Independent Юджин Финкель, исследователь Холокоста в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса.

Из своей тюремной камеры известному российскому диссиденту Алексею Навальному удалось опубликовать в Twitter тред, осуждающий российские государственные рупоры за разжигание насилия. «Пропагандисты создают такое общественное мнение, которое уже не просто позволяет Путину совершать военные преступления, а требует их от него», — написал Навальный.

«К разжигателям войны следует относиться как к военным преступникам. От главных редакторов до ведущих ток-шоу и редакторов новостей, все это Радио Тысячи холмов должно быть подвергнуто санкциям сейчас и когда-нибудь суду», — добавил он, имея в виду радиостанцию, сыгравшую ключевую роль в разжигании геноцида в Руанде.

В интервью New Statesman Сергей Караганов, влиятельный российский политический теоретик, близкий к Кремлю, дал более прямое представление о его мышлении. Он смеялся над идеей, что Зеленский, еврей, может быть нацистом. Но он предположил, что Украина имеет лишь «ограниченную… историю государственности» и подлежит разделу.

Еще более мрачно Караганов утверждал, что конфликт теперь стал «экзистенциальным» для России, поскольку это «прокси война» со всем Западом. «Россия не может позволить себе „проиграть“, поэтому нам нужна какая-то победа. И если есть ощущение, что мы проигрываем войну, то я думаю, что есть определенная возможность эскалации», — сказал он.



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