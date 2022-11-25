США, Корея и Франция передадут Украине сотни генераторов 25 ноября, 16:26 США готовы передать Украине 80 генераторов (Фото:Ambassador Bridget A. Brink/Twitter)

США, Корея и Франция готовы передать Украине около 200 генераторов, чтобы поддержать страну после атак России на критическую инфраструктуру.

О том, что агентство США по международному развитию USAID готово передать Украине 80 генераторов, заявила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

«Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки России на критическую инфраструктуру Украины, в то время как мы продолжаем стоять с Украиной», — написала Бринк.

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Пресс-служба Верховной Рады сообщала, что Южная Корея предоставит 20 высокомощных генераторов Украине.

«С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине в качестве гумпомощи 20 генераторов мощностью 450−500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17. Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года», — заявил посол Украины в Корее Дмитрий Пономаренко.

Также Франция готова направить Украине 100 генераторов большой мощности, сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Чтобы помочь населению продержаться, Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов, пока Россия хочет сделать зиму оружием войны», — пишет она в Twitter.

Колонна отметила, что французские генераторы уже направляются в Украине. Она вновь подчеркнула, что российские удары по объектам гражданской инфраструктуры являются военными преступлениями.

Ранее сообщалось, что Рига закупила для Киева электрогенераторы и тепловые пушки.

В среду, 23 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украине. По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Вследствие ракетных атак украинцы во многих областях, Киеве и других крупных городах остались без света, тепла и электроснабжения.