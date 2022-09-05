Необходима «деимпериализация». РФ должна прекратить существование в нынешнем виде — генерал Ходжес 5 сентября, 04:20 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexey Maishev/Pool via REUTERS)

Мир может стать свидетелем конца России в ее нынешнем виде. В военные цели Соединенных Штатов необходимо включать «деимпериализацию» РФ.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.



Так генерал прокомментировал слова бывшего американского посла в НАТО Курта Волкера о том, что «империалистические войны» Москвы против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии.

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«Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать „деимпериализацию“ России. Мне кажется, что мы видим начало конца РФ в ее виде. Мы должны быть готовы к этому», – отметил Ходжес.

Он добавил, что мир не был готов к распаду СССР, поэтому не следует повторять ошибки прошлого.

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