Международный порядок разрушится, если России сойдет с рук война в Украине — генерал США 27 апреля, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что весь международный порядок безопасности, установленный после Второй мировой войны, окажется под угрозой, если России сойдет с рук война в Украине.



Война России против Украины — главные события 27 апреля

«Если все так оставить, если ответа на эту агрессию не будет, если России это сойдет с рук без особых издержек, то уйдет и так называемый международный порядок. И если это произойдет, то мы вступим в эпоху серьезно возросшей нестабильности», — сказал Милли в интервью CNN.

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Он также раскритиковал министра иностранных дел России Сергея Лаврова за его недавние комментарии об опасности ядерной войны, заявив, что «совершенно безответственно» для любого высокопоставленного лидера ядерной державы начинать «бряцать ядерной саблей».

Милли сказал, что военные США вместе с союзниками следят за ядерной угрозой со стороны России.



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