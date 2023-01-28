Американский генерал считает, что война США с Китаем может начаться в 2025 году. Просит военных готовиться 28 января, 12:13 Майк Минихен (Фото:Gen. Mike Minihan/Twitter)

Высокопоставленный генерал Военно-воздушных сил США Майк Минихен считает, что Китай может вступить в войну с Соединенными Штатами уже через два года. Об этом он написал в записке для своих войск, сообщает NBC News, в распоряжении которого она оказалась.



Минихен предупредил личный состав о необходимости ускорить подготовку к потенциальному конфликту, ссылаясь на стремление главы Китая Си Цзиньпина и возможность того, что «американцы не обратят на это внимания, пока не будет слишком поздно».



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В отличие от других американских чиновников оборонного ведомства, он прогнозирует более короткие сроки, но «надеется, что ошибается».

«Мое чутье подсказывает мне, что мы будем бороться в 2025 году. Си обеспечил себе третий срок и созвал военный совет в октябре 2022-го. Президентские выборы на Тайване состоятся в 2024-м и дадут Си повод. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году и дадут Си отвлекающуюся Америку. Команда Си, повод и возможность — все это готовится к 2025 году», — написал Минихен.

Как сообщает издание, в своей записке он призывает тысячи военных готовиться к войне и в нескольких других аспектах: весь подчиняющийся генералу личный состав должен «подумать о своих личных делах» и более агрессивно относиться к тренировкам, «действовать сознательно и рассудительно».

В феврале генерал приказал летчикам, умеющим пользоваться оружием, тренироваться и выстрелить «обойму в 7-метровую мишень с полным пониманием того, что неоправданная летальность имеет наибольшее значение». В марте — «проверить юридическую подготовку».

Позже в транспортном командовании Воздушных сил США подтвердили подлинность этой записки, заявив, что приказ Минихена основывается на «прошлогодних фундаментальных усилиях командования по подготовке к будущему конфликту, если сдерживание не сработает».

После публикации материала официальный представитель Пентагона заявил, что «комментарии не отражают точку зрения министерства по Китаю». Спикер Минобороны Патрик Райдер подчеркнул: Китай является главным вызовом для ведомства и вместе с союзниками США сосредотачивают внимание на «сохранении мирного, свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».