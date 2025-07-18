Топ-генерал НАТО в Европе заявил, что у Альянса есть всего полтора года для подготовки к войне с Россией и Китаем

Генерал США предупредил об угрозе глобального конфликта с участием Китая и России уже в 2027 году (Фото: REUTERS/Jason Lee/File Photo)

Командующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предупредил об угрозе глобального военного конфликта с участием России и Китая уже в 2027 году.

Выступая на встрече военных и представителей оборонной промышленности в Висбадене, он заявил, что ЕС и США имеют всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к возможной войне, сообщает Bild.

По его словам, глава Китая Си Цзиньпин может координировать агрессию против Тайваня с российским диктатором Владимиром Путиным, что создает риск одновременного нападения с двух направлений.

«Это означает, что оба события могут произойти одновременно», — заявил Гринкевич.

По его мнению, 2027 год может стать годом возможного кризиса, а вероятный двойной удар со стороны Москвы и Пекина создает серьезный вызов для Запада.

Гринкевич подчеркнул, что у союзников есть очень ограниченное время для подготовки.

«Нам понадобится каждая единица техники, каждое снаряжение и каждый снаряд, который мы сможем получить, чтобы быть готовыми», — подчеркнул он.

По информации Bild, в немецком правительстве также растет беспокойство относительно возможной атаки России на небольшую страну НАТО уже в 2027 году.

6 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может напасть на Эстонию через 5−7 лет, если страны Альянса не увеличат свои оборонные инвестиции.

В марте немецкая разведка сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовится к масштабной войне с НАТО до конца десятилетия.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, «чтобы проверить Альянс».

В марте агентство Bloomberg писало, что министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. Ожидается, что это произойдет в 2027 году.