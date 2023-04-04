Массовый обман Кремля. Британский генерал рассказал, в чем ошибался Путин и прокомментировал будущее контрнаступление ВСУ 4 апреля, 12:14 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Российское военное руководство, вторгаясь в Украину, не знало о стратегических намерениях Кремля, а диктатор Владимир Путин стал жертвой собственного высокомерия, считает экс-начальник Генштаба Великобритании Ричард Даннатт.

Об этом сообщает The Telegraph.

По его словам, массовый обман Кремля «был натянут на глаза молодым российским солдатам», которые считали, что они вторгаются в Украину «как освободители».

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«Неудивительно, что Министерство обороны Великобритании теперь сообщает о проблемах с пьянством среди них», — сказал Даннатт.

По мнению британского генерала, Путин стал жертвой собственного высокомерия.

«Он твердо верил, что его службы безопасности проникли в киевское правительство и подорвали его; что большинство населения Украины настроено против президента Зеленского и выступает за улучшение связей с Россией; и что его вооруженные силы были в боеспособном состоянии, способны и готовы нанести быстрый удар по Киеву», — сказал он.

Однако, по его словам, теперь перспектива поражения России на поле боя становится все более вероятной, а власть Путина ослабевает.

Даннатт считает, что последние разрекламированные усилия России на востоке Украины, скорее всего, потерпят неудачу.

«Если украинское оперативное командование сможет выстроить смелую общевойсковую схему маневра, то есть возможность нанести решающие удары уже этим летом. Продолжительное наступление с участием танков, бронетанковой пехоты и самоходной артиллерии, поддерживаемое дальнобойными ракетными ударами и любой непосредственной поддержкой с воздуха, которую они могут собрать, может, наконец, разрушить то, что осталось от боевого духа россиян, и сломить хребет российской армии», — сказал он.



Генерал заявил, что армию не нужно разбивать по частям.

«Если ее солдаты считают, что их разбили, значит, они действительно разбиты. Как это произошло осенью прошлого года под Харьковом, российские молодые люди, скорее всего, развернутся и убегут. Такой крах может стать катализатором, который выметет Путина из Кремля», — сказал он.