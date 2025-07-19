Топгенерал НАТО в Европе заявил, что Альянс должен следовать инновациям Украины

Украина активно внедряет инновации для оборонных операций в условиях войны, и страны НАТО должны брать с нее пример.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич во время симпозиума LANDEURO-2025 в немецком Висбадене.

Реклама

По его словам, полномасштабная война заставила Украину искать технические решения не годами, а за считанные дни.

Украинские военные и оборонная промышленность смогли наладить динамичный процесс разработки и применения новых технологий в боевых условиях.

«Мы должны найти механизмы в наших армиях, чтобы поддерживать темп инноваций, как это делают украинцы», — подчеркнул Гринкевич.

Он также призвал американскую и европейскую оборонную промышленность работать совместно, чтобы обеспечить НАТО новыми технологиями как можно скорее.

Генерал подчеркнул, что в условиях роста угроз промедление недопустимо, а процессы закупок и определения технических требований должны быть максимально ускорены.

«Мы не можем ждать — нам нужны реальные возможности, которые должны попадать в армии, ВВС и ВМС как можно скорее», — заявил он.

Гринкевич напомнил, что в прошлом месяце страны-члены НАТО согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, что, по его словам, является «историческим шагом» на пути к укреплению коллективной безопасности.

Ранее премьер Юлия Свириденко подтвердила, что президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций США в производство и продажу украинских БпЛА.

В свою очередь президент Украины в интервью New York Post сообщил, что вместе с Трампом обсуждают возможность заключить «мегасделку», по которой США будут покупать украинские беспилотники, испытанные в боях, а Украина в ответ приобретет определенное количество американского оружия.

По его словам, во время последних переговоров с Трампом речь шла о соглашении, которое бы позволило обеим странам сотрудничать в сфере воздушных технологий. Украина, со своей стороны, готова поделиться опытом, полученным за три года войны с Россией.

По мнению президента Зеленского, у Украины есть множество уникальных дронов — и при этом Киев хочет приобрести эксклюзивное американское оружие.

В июне Дональд Трамп назвал использование дронов в войне России против Украины «удивительным». По его словам, три года назад никто и не подозревал, что они окажутся настолько эффективными.