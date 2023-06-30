Генерал Милли заявил, что решение о передаче Украине ракет ATACMS еще не принято 30 июня, 22:33 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что решение о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS еще не принято.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент издания Голос Америки Джефф Селдин.

«ATACMS, F-16 или что-то еще… это постоянный процесс проверки. Эти вещи находятся на столе. На данный момент нет решения», — сказал Милли.

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Инфографика: НВ

Ранее The Wall Street Journal написал, что США близки к одобрению передачи ATACMS Украине. Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне.

Позже представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что решение о предоставлении Украине ракет ATACMS не принято и ему «безусловно, не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS». В то же время, он не говорил о том, что такое решение не может быть принято.