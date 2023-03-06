Генерал США Милли посетил Сирию. Турция вызвала посла 6 марта, 19:49 Марк Милли (слева) (Фото:REUTERS/Phil Stewart)

В субботу, 4 марта, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли осуществил первый визит в Сирию в качестве высшего американского генерала.

Об этом сообщает CNN.

В ходе визита Милли встретился с американскими войсками на северо-востоке страны, которые находятся там в рамках кампании по разгрому ИГИЛ, и проинспектировал меры по защите войск.

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В свою очередь Министерство иностранных дел Сирии осудило, по словам ведомства, «незаконный» визит Мили на военную базу США, заявив, что это «вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности страны».

Также в Министерство иностранных дел Турции вызвали посла США в Анкаре Джеффа Флейка, сообщает Anadolu.

В ведомстве от властей США потребовали разъяснений в связи с посещением Сирии генералом Милли.

Полномочия Милли истекают осенью 2023 года. Президент США Джо Байден вскоре может объявить кандидата на его должность.

