Генерал Милли: Контрнаступление ВСУ происходит немного медленно, но это часть природы войны 30 июня, 21:54 Марк Милли (Фото:Sarahbeth Maney/Pool via REUTERS)

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу, 30 июня, заявил, что «медленный» темп украинского контрнаступления является «частью природы войны».

Об этом сообщает CNN.

«Я сказал, что это займет шесть, восемь, 10 недель. Это будет очень сложно. Это будет очень долго, и это будет очень, очень кроваво», — сказал Милли.

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Генерал добавил, что ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу.

«Это происходит немного медленно, но это часть природы войны», — резюмировал он.

Ранее президент Владимир Зеленский признавал, что наступление дается нелегко из-за заминированных россиян территорий, но подчеркнул, что Украина будет продвигаться так, как сочтет нужным.

Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке.

Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.