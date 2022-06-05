ВСУ ликвидировали так называемого командира армейского корпуса «ДНР» российского генерал-майора Кутузова 5 июня, 20:27 Цей матеріал також доступний українською Командир 29-й армии РФ генерал-майор Роман Кутузов был успешно «денацифицирован» украинскими военными (Фото:InformNapalm)

В Луганской области ВСУ ликвидировали командира 29-й армии РФ, которого также называют командиром армейского корпуса «ДНР» генерал-майора Романа Кутузова.

О гибели высокопоставленного российского военного днем 5 июня сообщили российские СМИ, однако без уточнения его имени. В заметке приводятся слова соболезнования депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина, назвавшего имя погибшего — Роман.

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Фото: Скриншот Rusvesna

Позже в группе Сводки ополчения новороссии сообщили, что погиб российский генерал-майор Роман Кутузов. Также о его смерти сообщили ряд российских телеграмм-каналов, СМИ и корреспондент государственной ВГТРК Александр Сладков. Последний заявил, что Кутузов погиб, «подняв в атаку» своих подчиненных.

По данным российских пабликов, генерал-майор оккупационной армии был ликвидирован в Луганской области. Канал Сводки ополчения новороссии пишет, что Кутузов погиб в поселке Николаевка Попасняского района в направлении трассы Бахмут-Лисичанск.

Официального заявления Минобороны РФ о смерти Кутузова пока нет.



На сайте российского оборонного ведомства указано, что в 2019—2020 году Роман Кутузов был командующим объединением Восточного военного округа.

По данным российских телеграмм-каналов, Кутузов стал уже четвертым российским генералом, погибшим в Украине в ходе развязанной Россией войны. В общей сложности количество ликвидированных генералов по разным подсчетам составляет около 11 человек.

В целом, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за время полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 5 июня российская армия потеряла более 31 150 военнослужащих.

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