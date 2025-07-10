Прекращение огня в Украине возможно уже сейчас — Келлог

10 июля, 00:51
Поделиться:
Кит Келлог (Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Кит Келлог (Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

В Риме продолжается международная конференция, посвященная будущему Украины. Представитель Дональда Трампа, генерал Кит Келлог, выступил на мероприятии, отметив, что прекращение огня возможно уже сейчас.

По его словам, необходимо немедленно остановить гибель мирных людей.

«Мы продолжаем помогать Украине защищать своих граждан и предотвращать потери среди гражданского населения», — заявил Келлог. Он также сообщил о беспрецедентной атаке: за одну ночь российский диктатор нанес по Украине более 740 ударов дронами и ракетами — рекордное количество за все время полномасштабного вторжения.

Реклама

Президент Владимир Зеленский сообщил, что имел содержательный разговор с Келлогом в рамках Конференции по восстановлению Украины. Стороны обсудили поставки вооружения и усиление системы противовоздушной обороны.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Кит Келлог Дональд Трамп Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies