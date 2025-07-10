В Риме продолжается международная конференция, посвященная будущему Украины. Представитель Дональда Трампа, генерал Кит Келлог, выступил на мероприятии, отметив, что прекращение огня возможно уже сейчас.

По его словам, необходимо немедленно остановить гибель мирных людей.

«Мы продолжаем помогать Украине защищать своих граждан и предотвращать потери среди гражданского населения», — заявил Келлог. Он также сообщил о беспрецедентной атаке: за одну ночь российский диктатор нанес по Украине более 740 ударов дронами и ракетами — рекордное количество за все время полномасштабного вторжения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что имел содержательный разговор с Келлогом в рамках Конференции по восстановлению Украины. Стороны обсудили поставки вооружения и усиление системы противовоздушной обороны.