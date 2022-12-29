Генерал Ходжес убежден, что ВСУ способны освободить Крым до конца августа 29 декабря, 21:56 Ходжес считает, что лишить россиян возможности использовать Крымский полуостров как плацдарм можно уже сейчас (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Освобождение Крыма от россиян произойдет не позднее конца августа следующего года, убежден экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Об этом сообщает Укринформ.

«Причина, почему я уверен, что Украина освободит Крым до конца августа, заключается в материально-техническом обеспечении», — отметил он.

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Ходжес объяснил, что в украинский Крым из России идет всего два пути — Керченский мост, который уже имеет повреждения, и так называемый сухопутный коридор из Ростова через временно оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Он напомнил, что ВСУ уже сейчас могут бить по Мелитополю из HIMARS.

В то же время Ходжес считает, что лишить россиян возможности использовать Крымский полуостров как плацдарм можно уже сейчас. Для этого США и Запад должны начать поставки дальнобойных ракет.

1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.