СБУ сообщила о подозрении гендиректору Российских железных дорог за причастность к полномасштабному вторжению РФ в Украину 6 февраля, 11:41 По данным СБУ, глава РЖД Олег Белозеров способствовал полномасштабному вторжению России в Украину (Фото:ОАО РЖД)

Служба безопасности Укромны сообщила о подозрении руководителю ОАО Российские железные дороги Олегу Белозерову, который способствовал полномасштабному вторжению России в Украину в феврале прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении госграницы Украины и на временно оккупированные территории страны.

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Для этого гендиректору РЖД пришлось привлечь 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск РФ.

Против этих компаний Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел экономические санкции.

Белозерову объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.