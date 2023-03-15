Танковый завод для Украины. Концерн Rheinmetall уже разработал концепцию — строить его не будет, хочет арендовать 15 марта, 17:12 Танк KF51 Panther производства Rheinmetall на выставке во Франции, 13 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall разработал концепцию танкового завода в Украине и представил ее федеральному правительству.



Об этом генеральный директор компании Армин Паппергер рассказал в интервью Neue Zürcher Zeitung.



Для начала строительства необходимо решение правительства Украины — это может произойти как во время войны, так и после ее завершения. Завод не будет собственностью Rheinmetall, концерн будет его арендовать.

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«Мы должны дать Украине возможность защищаться. Такой завод не строится за один день, так что нам нужно начать планировать сейчас. Мы не будем финансировать эту работу, но это должна сделать Украина или другое государство, которое предоставит ей помощь», — сказал Паппергер.



Ранее он говорил, что cроительство может обойтись в около 200 миллионов евро. По словам гендиректора концерна, производство могло бы достичь 400 основных боевых танков типа Panther в год.

Паппергер заявил, что Rheinmetall готов производить для Украины необходимое количество снарядов, однако не хватает заказов от ЕС.