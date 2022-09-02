Гендиректор Красного Креста посетит Россию: хочет обсудить расширение доступа к украинским военнопленным
Генеральный директор МККК Роберт Мардини (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини планирует посетить Россию и обсудить расширение доступа сотрудников организации к украинским военнопленным.
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
Сейчас Мардини находится на Украине и, по его словам, уже встретился с семьями украинских военнопленных. В РФ хочет поехать ориентировочно через две недели.
«Я буду спрашивать о возможности встречи с официальными лицами. Я намерен обсудить гуманитарные вопросы, в частности, доступ к военнопленным[…] Поверьте, все они [семьи военнопленных] с большой тревогой ждут новости о своих родственниках», — заявил гендиректор МККК.
Он добавил, что его цель — требовать большего доступа к украинским бойцам, которые в плену, и большего гуманитарного доступа на временно неподконтрольной Украине территории.
Ранее Мардини заявил, что Международному комитету Красного Креста удалось посетить всего несколько сотен военнопленных с обеих сторон.
30 августа Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу относительно осуждения массового убийства российскими оккупантами украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области 29 июля.
Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН с призывом помешать проведению судилища над украинскими военными в Мариуполе.
Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.
29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.
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