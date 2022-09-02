Гендиректор Красного Креста посетит Россию: хочет обсудить расширение доступа к украинским военнопленным 2 сентября, 10:46 Генеральный директор МККК Роберт Мардини (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини планирует посетить Россию и обсудить расширение доступа сотрудников организации к украинским военнопленным.



Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

Сейчас Мардини находится на Украине и, по его словам, уже встретился с семьями украинских военнопленных. В РФ хочет поехать ориентировочно через две недели.

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«Я буду спрашивать о возможности встречи с официальными лицами. Я намерен обсудить гуманитарные вопросы, в частности, доступ к военнопленным[…] Поверьте, все они [семьи военнопленных] с большой тревогой ждут новости о своих родственниках», — заявил гендиректор МККК.

Он добавил, что его цель — требовать большего доступа к украинским бойцам, которые в плену, и большего гуманитарного доступа на временно неподконтрольной Украине территории.

Ранее Мардини заявил, что Международному комитету Красного Креста удалось посетить всего несколько сотен военнопленных с обеих сторон.

30 августа Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу относительно осуждения массового убийства российскими оккупантами украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области 29 июля.

Ассоциация семей защитников Азовстали обратилась в Международный Комитет Красного Креста и ООН с призывом помешать проведению судилища над украинскими военными в Мариуполе.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

Что будет с пленными? Красный Крест работает на удалёнке – Андрей Яковлев https://www.youtube.com/watch?v=scmuDcNrqWQ

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