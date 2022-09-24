Страны, которые начинают агрессивную войну, должны быть автоматически исключены из Совбеза ООН — Мишель 24 сентября, 00:04 Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Евросовета Шарль Мишель призвал исключать из Совета безопасности ООН агрессоров.

Во время выступления на Генассамблее ООН Мишель сказал, что когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, которую осудила Генассамблея ООН, его нужно автоматически исключать из Совбеза. Он также подчеркнул, что использование вето должно быть исключением, но вместо этого становится правилом.



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В своей речи Мишель вспомнил о посещении Бородянки Киевской области и рассказал, что видел ужас войны в глазах детей и слышал истории об изнасиловании российскими оккупантами женщин, пытках и братских могилах. Он также разоблачил российскую ложь о якобы угрозах со стороны Запада, «денацификации» и «спецоперации» в Украине.



Ранее президент США Джо Байден во время обращения к Генассамблее ООН обвинил страну-агрессора РФ в нарушении устава организации.

Россия, которая остается постоянным членом Совбеза ООН, блокирует все проекты резолюций о своей же агрессии против Украины, злоупотребляя правом вето.

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