Страны, которые начинают агрессивную войну, должны быть автоматически исключены из Совбеза ООН — Мишель

24 сентября, 00:04
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Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Евросовета Шарль Мишель призвал исключать из Совета безопасности ООН агрессоров.

Во время выступления на Генассамблее ООН Мишель сказал, что когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, которую осудила Генассамблея ООН, его нужно автоматически исключать из Совбеза. Он также подчеркнул, что использование вето должно быть исключением, но вместо этого становится правилом.

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https://twitter.com/CharlesMichel/status/1573363999131009026

В своей речи Мишель вспомнил о посещении Бородянки Киевской области и рассказал, что видел ужас войны в глазах детей и слышал истории об изнасиловании российскими оккупантами женщин, пытках и братских могилах. Он также разоблачил российскую ложь о якобы угрозах со стороны Запада, «денацификации» и «спецоперации» в Украине.

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Ранее президент США Джо Байден во время обращения к Генассамблее ООН обвинил страну-агрессора РФ в нарушении устава организации.

Россия, которая остается постоянным членом Совбеза ООН, блокирует все проекты резолюций о своей же агрессии против Украины, злоупотребляя правом вето.

https://www.youtube.com/embed/S2ekmZNpLaw
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Совет Безопасности Совбез ООН Генассамблея ООН Европейский совет Шарль Мишель Военные преступления РФ Война России против Украины

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