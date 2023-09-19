Зеленский о Совбезе с участием его и Лаврова: Не знаю, как это будет. Российские террористы в ООН — вопрос не ко мне 19 сентября, 07:34 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, но не знает, будет ли слушать там главу МИД России Сергея Лаврова, чья страна, несмотря на развязанную полномасштабную войну, даже там председательствовала.

Как сообщает Reuters, во время визита к раненым военным в Нью-Йорке Зеленский подчеркнул: для Украины «очень важно, чтобы все наши слова, все месседжи услышали наши партнеры».

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На вопрос об участии во встрече Совбеза ООН, где будет и Лавров, президент ответил:

«Я не уверен, что мы выберем такой формат. Я не знаю, как это будет[…] Если в Организации Объединенных Наций все еще есть место для российских террористов, вопрос не ко мне, я думаю, это вопрос ко всем членам ООН», — сказал он.

В понедельник вечером 18 сентября Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыл в Нью-Йорк на 78-ю Генассамблею ООН. Он может встретиться в частности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Также Зеленский посетит Вашингтон, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, американским бизнесом.

