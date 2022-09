«Здесь поражены стойкостью украинцев». Первая леди Елена Зеленская поделилась подробностями визита в Нью-Йорк во время Генассамблеи ООН 24 сентября, 09:53 Елена Зеленская (Фото:Olena Zelenska/Telegram)

Первая леди Елена Зеленская встретилась с украинскими журналистами на Манхэтенне 23 сентября — в последний из трех дней своего визита в Нью-Йорк. Вместе с премьер-министром и главой МИД она представляла Украину на сессии 77-й Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает журналистка The New Voice of Ukraine, англоязычной версии сайта NV.ua, которая также присутствовала на встрече.

Во время своего визита в Нью-Йорк Зеленская провела несколько встреч на высоком уровне, основала благотворительный фонд и провела благотворительный вечер в Метрополитен-опера. Партнеры ее заверили, что и дальше будут поддерживать Украину.

Во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Зеленская попросила его убедить российские власти предоставить информацию о местонахождении более 7000 украинских детей, депортированных в Россию.

«Я должна использовать каждую возможность, чтобы сделать эту работу. И я могу сказать, что поддержка по-прежнему огромна для Украины. Очень многие подходили ко мне и спрашивали, что еще они могут сделать, как еще они могут помочь», — сказала Зеленская.

Во время визита на Генассамблею она познакомилась с новыми лидерами стран и встретилась с первыми леди, которых уже знала.

«Могу сказать, что мы общались почти по-дружески. Больше никаких формальных речей. Мы сразу переходим к делу», — сказала Зеленская.

На каждой встрече с другими первыми леди она упоминала об украинских беженцах, которые сейчас живут в их странах. Всего, по данным ООН, около 14 миллионов украинцев были вынуждены выехать из Украины из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.

Тысячи украинских детей в сентябре пошли в зарубежные школы. Первая леди Франции Бриджит Макрон сказала Зеленской, что украинские дети — гениальны.

«Мне было приятно услышать, что они очень быстро учат иностранные языки. Но я призвала наших партнеров разрешить нашим детям включить изучение украинского языка, литературы и истории в учебную программу. Это можно сделать, если они также присоединятся к изучению украинского языка в школах онлайн», — сказала она.

Также Зеленская обсудила текущую эвакуацию украинцев, больных разными формами рака, и других пациентов для лечения за границей.

«Мы создаем сообщество с другими первыми леди, где все находятся на одной волне», — сказала она.

21 сентября первая леди присутствовала на выступлении президента Владимира Зеленского, записанное видео которого транслировали в зале Генассамблеи. Ей понравилась атмосфера мероприятия, и она гордилась, когда увидела, что перед началом выступления ее мужа в полупустом зале появлялось все больше людей.

«Это означало, что люди хотели услышать, что он должен сказать», — рассказала Зеленская.

Более 100 стран проголосовали за резолюцию, чтобы разрешить Зеленскому выступить перед ассамблеей в режиме видеоконференции, и только семь — против.

Первая леди Украины с интересом наблюдала за реакцией этих делегаций, когда остальные люди после завершения выступления Зеленского ему аплодировали стоя.

«Они выглядели неловко и неуверенно. Мне было приятно», — сказала первая леди Украины.

На следующий вечер, 22 сентября, она презентовала благотворительный фонд Olena Zelenska Foundation — благотворительную организацию, призванную помочь в восстановлении Украины.

«Люди хотят помочь Украине. Они перечисляют средства для многих крупных международных фондов. Но они хотят знать, куда идут их деньги», — сказала Зеленская.

С помощью своего фонда первая леди Украины хочет наладить связь между донорами и теми, кто получает их помощь. Она рассказала, что фонд будет направлен на восстановление больниц, образовательных и других объектов социальной инфраструктуры. Информацию о том, что нужно восстановить, узнают от областных советов Украины.

«Люди здесь поражены стойкостью украинцев. И это меня вдохновляет», — сказала Зеленская.

