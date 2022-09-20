Кулеба озвучил ожидания от Генассамблеи ООН и назвал задачи украинской делегации в Нью-Йорке 20 сентября, 09:56 Кулеба находится с рабочим визитом в США (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Основной идеей всех директив украинской делегации на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где стартуют общие дебаты на высшем уровне, является защита интересов Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего рабочего визита в США, пишет Укринформ.

По его словам, в рамках визита Киев должен расширить взаимодействие с другими странами.

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«Мы работаем над тем, чтобы расширить круг этого общения благодаря африканским, азиатским, латиноамериканским странам. Те вопросы, которые актуальны для нас, — оружие, санкции, торговля, функционирование зернового коридора, — все они и лежат в основе наших директив», — пояснил Кулеба.

Министр добавил, что Генассамблея ООН дает возможность «пообщаться с теми частями мира, с которыми у нас нет постоянного контакта».

Он также рассказал, что украинская делегация также работает над мобилизацией коалиции в защиту зернового коридора. Активное общение со странами «глобального юга» направлено на то, чтобы они стали на защиту зернового коридора, поскольку это влияет на цены и позволяет избежать голода в беднейших странах.

«Наш главный месседж действительно очень прост: мы все в одной лодке, и российская атака — это не только атака на Украину. Это атака на мироустройство. Все, кто хочет, чтобы в мире существовали какие-то правила, какая-то справедливость, должны объединиться вокруг поддержки Украины. Тем более, что Украина побеждает, а поддерживать победителя всегда приятно», — резюмировал министр.

Накануне в пресс-службе МИД Украины сообщили, что Кулеба будет находиться в США с рабочим визитом с 19 по 23 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский определил три основных приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН: укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в том числе увеличение поставок оружия и финансовой помощи, привлечение России к международной ответственности за ее преступления и активизация отношений со странами «глобального юга».

Глава украинского государства обратится в делегатам Генассамблеи по видеосвязи на текущей неделе.

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