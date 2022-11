Оккупанты ответят за все. Генассамблея ООН соберется для рассмотрения резолюции о выплате репараций Украине 9 ноября, 02:37 Последствия российского обстрела в Авдеевке Донецкой области, 7 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН соберется 14 ноября, чтобы рассмотреть проект резолюции, предусматривающий создание механизма компенсации Украине ущерба от российской агрессии.

Об этом заявила спикер председателя Генассамблеи ООН Паулина Кубяк, сообщает Укринформ.

Она заявила, что украинская делегация уже направила в ООН соответствующие документы. Украина просит рассмотреть резолюцию Содействие правовой защите и репарациям Украине.

В документе есть положения, содержащие признание странами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине РФ. В частности, Украина потребует компенсации за вред причиненный имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и тому подобное.

Заседание Генассамблеи начнется 14 ноября в 17.00 по Киеву.

7 ноября дипломат и председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кереши сказал The New Voice of Ukraine, англоязычной версии сайта NV.ua, что репарации — это «конец определенного процесса», и чтобы дойти до них, необходимо пройти долгий политический, юридический и экономический процесс.

Во время дебатов высокого уровня Генассамблеи в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил NV, что правительство хочет получить около 300−500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление Украины. Сейчас законных оснований для передачи российских активов Украине нет.