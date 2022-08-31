В Нью-Йорке 12 сентября начнет работу Генассамблея ООН 31 августа, 05:40 Традиционная неделя высокого уровня — с участием лидеров государств — начнется 20 сентября (Фото:www.un.org)

В понедельник, 12 сентября, в Нью-Йорке начнет работу очередная, 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председательствовать будет избранный в июне 2022 года венгерский дипломат Чаба Кереши.

Об этом говорится на сайте ООН.

Новый глава Кереши работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел Венгрии, его последнее назначение – директор по экологической устойчивости в администрации президента Венгрии.

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Традиционная неделя высокого уровня с участием лидеров государств начнется 20 сентября.

Общие дебаты на сессии ГА будут совпадать с неделей глобальных целей – ряда виртуальных и очных мероприятий, которые будут проходить с 16 по 25 сентября с участием более 170 представителей гражданского общества, бизнеса, научных кругов и системы ООН, направленных на достижение целей устойчивого развития.

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