Генассамблея ООН приняла резолюцию по войне России против Украины и формуле мира 23 февраля, 22:40 Генассамблея ООН голосует за резолюцию по Украине 23 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 февраля, 141 голосом из 193 поддержала резолюцию, в которой страну-агрессора Россию призывают немедленно вывести войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Обновлено в 00:05. Глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона отметил, что резолюция содержит жесткие формулировки об ответственности России и вывода российских войск из Украины.

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«Резолюцию мы структурировали так, чтобы она, по сути, отражала элементы формулы мира, предложенной президентом Зеленским».

Кулеба также обратил внимание, что резолюция, как и в марте 2022 года, получила 141 голос, и поддержка Украины за это время не пошатнулась.

Заседание транслировало Суспільне.



Против резолюции голосовали семь стран (Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия), 32 воздержались. Документ закрепляет ключевые пункты украинской формулы мира.

Инфографика: скриншот / media.un.org

В документе Генассамблея подтверждает приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а страну-агрессора Россию призывают немедленно и полностью вывести войска с территории Украины. Резолюция также призывает к международному судебному преследованию виновных в совершении военных преступлений, обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных и возвращению насильственно депортированных людей. В резолюции также есть призыв немедленно прекратить атаки на объекты критической инфраструктуры Украины и гражданские объекты.

Президент Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил страны, которые поддержали резолюцию, и назвал ее «сверхважной».

"Эта резолюция — мощный сигнал неослабевающей мировой поддержки Украины. Мощное свидетельство солидарности мирового сообщества с украинским народом в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ. Мощное проявление глобальной поддержки украинской формулы мира!" — написал он.



Как сообщает The Washington Post, в течение двух дней дебатов перед Генассамблее выступили министры иностранных дел и дипломаты из более чем 75 стран, многие из них призывали поддержать резолюцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее говорил, что проект резолюции предложила Украина, за него шла «ожесточенная кулуарная борьба».