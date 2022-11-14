Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине
За резолюцию проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)
Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выплате Россией компенсации Украине за нанесенный ущерб.
За резолюцию проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались.
Против резолюции проголосовали:
- Багамские острова,
- Беларусь,
- Центральноафриканская республика,
- Китай,
- Куба,
- КНДР,
- Эритрея,
- Эфиопия,
- Иран,
- Мали,
- Никарагуа,
- Россия,
- Сирия,
- Зимбабве.
Как сообщает AP, в резолюции признается необходимость создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины.
Она рекомендует странам-членам ассамблеи в сотрудничестве с Украиной создать «международный реестр» для документирования претензий и информации об ущербе, нанесенном украинцам действиями России.
Проект резолюции Содействие правовой защите и репарациям Украине разработан украинской рабочей группой и предложен украинской стороной.
Он предполагает признание государствами ООН необходимостью создания компенсационного механизма.
Соавторами резолюции являются десятки стран-партнеров Украины. Документ носит рекомендательный характер.
В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство хочет получить около 300−500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление Украины.