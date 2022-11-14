Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине

14 ноября, 20:35
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За резолюцию проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

За резолюцию проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выплате Россией компенсации Украине за нанесенный ущерб.

За резолюцию проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались.

Скриншот трансляции Reuters/Youtube
Фото: Скриншот трансляции Reuters/Youtube

Против резолюции проголосовали:

  • Багамские острова,
  • Беларусь,
  • Центральноафриканская республика,
  • Китай,
  • Куба,
  • КНДР,
  • Эритрея,
  • Эфиопия,
  • Иран,
  • Мали,
  • Никарагуа,
  • Россия,
  • Сирия,
  • Зимбабве.

Видео дня

Как сообщает AP, в резолюции признается необходимость создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины.

Она рекомендует странам-членам ассамблеи в сотрудничестве с Украиной создать «международный реестр» для документирования претензий и информации об ущербе, нанесенном украинцам действиями России.

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Проект резолюции Содействие правовой защите и репарациям Украине разработан украинской рабочей группой и предложен украинской стороной.

Он предполагает признание государствами ООН необходимостью создания компенсационного механизма.

Соавторами резолюции являются десятки стран-партнеров Украины. Документ носит рекомендательный характер.

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство хочет получить около 300−500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление Украины.

https://www.youtube.com/embed/Rk1KS9MmkOU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   ООН Генассамблея ООН

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