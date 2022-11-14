Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций Украине 14 ноября, 20:35 За резолюцию проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выплате Россией компенсации Украине за нанесенный ущерб.

За резолюцию проголосовали 94 страны, против — 14, 73 — воздержались.

Фото: Скриншот трансляции Reuters/Youtube

Против резолюции проголосовали:

Багамские острова,

Беларусь,

Центральноафриканская республика,

Китай,

Куба,

КНДР,

Эритрея,

Эфиопия,

Иран,

Мали,

Никарагуа,

Россия,

Сирия,

Зимбабве.



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Как сообщает AP, в резолюции признается необходимость создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины.

Она рекомендует странам-членам ассамблеи в сотрудничестве с Украиной создать «международный реестр» для документирования претензий и информации об ущербе, нанесенном украинцам действиями России.

Проект резолюции Содействие правовой защите и репарациям Украине разработан украинской рабочей группой и предложен украинской стороной.

Он предполагает признание государствами ООН необходимостью создания компенсационного механизма.

Соавторами резолюции являются десятки стран-партнеров Украины. Документ носит рекомендательный характер.

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство хочет получить около 300−500 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах, и использовать средства на восстановление Украины.