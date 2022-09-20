Ответ пропагандистам. Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не согласится на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 77-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
На вопрос российского пропагандистского ресурса РИА Новости, встретится ли он там с Лавровым, украинский министр ответил «нет». На уточнение, а если тот сам попросит, Кулеба тоже ответил отрицательно.
Глава МИД Украины находится в США с рабочим визитом с 19 по 23 сентября. По его словам, основная идея всех директив украинской делегации на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке — защита интересов Украины. В частности, он назвал вопросы поставок оружия, санкции, торговлю, функционирование зернового коридора.
Также запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заседание в формате Украина—Польша—Британия.
Ранее на фоне успешного контрнаступления ВСУ Лавров говорил, что Россия не против переговоров с Украиной.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.