Ответ пропагандистам. Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН 20 сентября, 22:02 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не согласится на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 77-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На вопрос российского пропагандистского ресурса РИА Новости, встретится ли он там с Лавровым, украинский министр ответил «нет». На уточнение, а если тот сам попросит, Кулеба тоже ответил отрицательно.

Видео дня

Глава МИД Украины находится в США с рабочим визитом с 19 по 23 сентября. По его словам, основная идея всех директив украинской делегации на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке — защита интересов Украины. В частности, он назвал вопросы поставок оружия, санкции, торговлю, функционирование зернового коридора.

Также запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и заседание в формате Украина—Польша—Британия.



Ранее на фоне успешного контрнаступления ВСУ Лавров говорил, что Россия не против переговоров с Украиной.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.