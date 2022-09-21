Байден на Генассамблее ООН обрушился на Россию с резкой критикой и обвинил ее в нарушении устава организации

21 сентября, 18:44
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН в среду, 21 сентября, осудил полномасштабную войну России против Украины и напомнил, что страна-агрессор нарушила устав ООН.

В начале своей речи Байден напомнил, что постоянный член Совбеза ООН вторгся в соседнюю страну и «попытался стереть суверенное государство с карты мира».

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Байден назвал войну в Украине жестокой и ненужной и заявил, что ее развязал один человек — Владимир Путин, который «бесстыдно нарушил» основные пункты устава ООН. Глава Белого дома напомнил, что стране-агрессору никто не угрожал и никто, кроме России, не стремился к войне. Он подчеркнул, что цель российской войны — уничтожить право Украины на существование как государства и народа, что «должно заставить вашу кровь стынуть в жилах, где бы вы ни жили». Байден вспомнил об атаках России на школы, вокзалы, больницы, центры украинской истории и культуры, а также о недавно обнаруженном месте массового захоронения в Изюме Харьковской области.

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Президент США добавил, что Украина имеет те же права, что и каждое суверенное государство, и что «мы будем солидарны с Украиной… и точка».

«Президент Путин выступил с открытыми ядерными угрозами Европе и безрассудно пренебрег обязательствами акта о нераспространении [ядерного оружия]. Теперь Россия призывает больше солдат присоединиться к борьбе, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать части Украины — чрезвычайно существенное нарушение устава ООН», — сказал Байден.

Он также отметил, что если такие страны как Россия «могут без последствий преследовать свои имперские амбиции, мы ставим под угрозу все, за что выступает этот институт [ООН]». По его словам, организации пора стать «более инклюзивной» и увеличить число как постоянных, так и не постоянных представителей Совбеза, а членам Совбеза стоит воздерживаться от применения права вето.

https://www.youtube.com/embed/3AmmcbEb5rI

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ООН Джо Байден Совбез ООН Украина-США Генассамблея ООН Война России против Украины

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