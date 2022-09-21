Война России против Украины должна закончиться на справедливых условиях — Байден 21 сентября, 19:31 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Caitlin Ochs)

Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН в среду, 21 сентября, заявил, что ни одна страна не может захватывать суверенную территорию другой силой.

Он призвал членов ООН объединиться против войны, развязанной Россией против Украины, и подчеркнул, что страна-агрессор, являющаяся постоянным членом Совета безопасности, нарушила основные принципы ООН.



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«Как и вы, США хотят, чтобы эта война закончилась на справедливых условиях, на условиях, на которые мы все подписались, — что нельзя захватить территорию страны силой. Единственная страна, которая выступает против этого, — Россия, поэтому каждый из нас в этой институции полон решимости отстаивать принципы и убеждения, которые обязуется защищать как член ООН, мы должны быть четкими, твердыми и непоколебимыми в нашей решимости», — сказал он.

Во время обращения Байден также подчеркнул, что цель российской войны — уничтожить право Украины на существование как государства и народа, что «должно заставить вашу кровь стынуть в жилах, где бы вы ни жили и во что бы ни верили», и пообещал продолжать поддерживать Украину.

Отвечая на ядерные угрозы российского диктатора, президент США заявил, что «ядерную войну нельзя выиграть и не нужно начинать».

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.



После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.



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