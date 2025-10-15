«Будем принимать меры». Гегсет пообещал России последствия, если не будет движения к миру в Украине

Гегсет заявил, что Вашингтон готов принять меры в отношении Москвы в случае продолжения войны (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что если в краткосрочной перспективе не произойдет никаких шагов для прекращения войны России против Украины, то США будут принимать меры в отношении Москвы.

Об этом он сказал на министерской встрече НАТО в Брюсселе в среду, 15 октября, сообщает The Hill.

«Если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, тогда США, рядом с нашими союзниками, сделают необходимые шаги, чтобы Россия получила последствия за свою продолжающуюся агрессию. Если нам нужно будет сделать этот шаг, то Министерство войны США готово сыграть свою роль тем способом, как это могут сделать только США», — говорит Гегсет.

Он утверждает, что если придется принимать меры, то американское Минобороны «готово сделать свою часть таким образом, который под силу только Соединенным Штатам».

Гегсет считает, что «самым эффективным средством сдерживания» российской агрессии является «смертоносный, способный НАТО с лидерской ролью Европы».

Глава американского оборонного ведомства отметил, что боеспособная украинская армия должна быть способна дальше держать оборону «и таким образом продолжать сдерживать российскую агрессию вдоль границы НАТО».

15 октября Гегсет заявил, что США ожидают, что страны НАТО будут покупать больше американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн глава Пентагона призвал к большим инвестициям в украинскую оборону.