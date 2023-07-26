В Белом доме назвали страны, где украинских пилотов будут обучать на F-16
Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)
Украинские пилоты будут учиться управлению американскими истребителями F-16 в Дании и Румынии.
Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«В Румынии и Дании будет проводиться подготовка украинских летчиков по программе F-16. Даты, места, продолжительность программы, все это еще в процессе разработки», — рассказал Кирби.
Он добавил, что помимо Румынии и Дании, украинских летчиков могут также обучать на F-16 и в других местах.
Кирби отметил, что британцы начинают обучение летчиков английскому языку, чтобы они могли управлять американскими истребителями.
Обучение и предоставление Украине истребителей F-16 — что известно
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.
На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.
Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.
6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.
12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.
18 июля вице-президент по международным связям Lockheed Martin (компания, которая производит истребители F-16) Рэй Писелли сообщил, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в Дании в августе. А в Румынию они отправятся не раньше конца 2024 года.