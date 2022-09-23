В Кремле заявили, что не знают о местонахождении Медведчука 23 сентября, 13:36 Кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука обменяли на украинских военных (Фото:ОП)

В Кремле заявили, что не знают о местонахождении кума российского диктатора и нардепа от бывшей партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого передали РФ в рамках обмена на украинских военных.

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где находится освобожденный в результате обмена с Украиной Виктор Медведчук», — говорится в сообщении.

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Песков также назвал обмен пленными с Украиной «результатом очень сложной работы».

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен стал для Медведчука тяжелой травмой.

«Он как политический фактор, как олигарх, как бизнесмен, как агент влияния, он совершенно деклассирован», — отметили там.

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