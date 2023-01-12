Саммит по формуле мира в ООН проведут в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину — посол в Турции 12 января, 15:58 Боднар раскрыл первые детали подготовки саммита по формуле мира (Фото:Vasyl Bodnar/Facebook)

Саммит по формуле мира, который инициировала Украина, проведут в годовщину вторжения России 24 февраля. Он пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет Анадолу.

Дипломат подчеркнул, что Украина готова к миру и поэтому ранее президент Владимир Зеленский предложил соответствующую формулу из десяти пунктов.

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Боднар также добавил, что Киев пользуется международным правом на самооборону.

«Ситуация на фронте тяжелая, а если российские войска пойдут в наступление из других районов, ситуация может ухудшится, поэтому необходимо быть готовыми к любым сценариям», — скзаал он.

При этом Боднар подчернул, что надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если российские войска будут полностью выведены с территории Украины, а мир будет оказывать давление на Москву, требуя прекращения военной активности.

«Это война за освобождение и независимость. Нам нужно освободить наши земли, восстановить нашу территориальную целостность и установить суверенные права на наших суверенных землях. Это главный элемент всей войны», — резюмировал дипломат.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

В декабре он отмечал, что саммит по формуле мира может пройти в феврале, но конкретная дата не называлась.





Между тем, Россия явно не стремится заканчивать войну против Украины.

Украинские власти и военное командование говорят о возможной подготовке нового наступления войск РФ на украинские города. Не исключено также прямое участие Беларуси в войне против Украины.