Самолеты Пригожина заметили в Москве и Петербурге — Беларускі Гаюн 26 июня, 18:45 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин после неудачного мятежа в России вылетел в Беларусь.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Однако где именно на самом деле находится Пригожин — неизвестно. При этом два его самолета были замечены на территории России.

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Первый — бизнесджет BAe 125−800B (RA-02731) — с 22 июня находится в Москве.

Второй, и являющийся у него основным, Embraer Legacy 600 (RA-02795) вчера из Питера летал на юг России и поздно вечером вернулся обратно.

Из этого следует, что Евгений Пригожин своими самолетами в Белоруссию не прилетал.

При этом остается несколько других вариантов:

прилетел регулярным рейсом в Национальный аэропорт Минск ;

прилетел на Ан-124;

прилетел на одном из двух Ил-76 ПКС РФ в Мачулище ( в 00:50 или в 12:45).

в 00:50 или в 12:45). приехал на авто.



Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня он впервые прокомментировал ситуацию. Пригожин заявил, что когда Вагнер подошел к Москве, то «стало очевидно, что прольется много крови», поэтому «операцию» остановили.