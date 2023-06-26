Самолеты Пригожина заметили в Москве и Петербурге — Беларускі Гаюн

26 июня, 18:45
Поделиться:
Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин после неудачного мятежа в России вылетел в Беларусь.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Однако где именно на самом деле находится Пригожин — неизвестно. При этом два его самолета были замечены на территории России.

Видео дня

Первый — бизнесджет BAe 125−800B (RA-02731) — с 22 июня находится в Москве.

Читайте также:
Путин на краю пропасти. Что будет с диктатором после бунта Пригожина и почему их «сделка» это еще не конец истории — мировые СМИ

Второй, и являющийся у него основным, Embraer Legacy 600 (RA-02795) вчера из Питера летал на юг России и поздно вечером вернулся обратно.

Из этого следует, что Евгений Пригожин своими самолетами в Белоруссию не прилетал.

При этом остается несколько других вариантов:

  • прилетел регулярным рейсом в Национальный аэропорт Минск ;
  • прилетел на Ан-124;
  • прилетел на одном из двух Ил-76 ПКС РФ в Мачулище (в 00:50 или в 12:45).
  • приехал на авто.

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня он впервые прокомментировал ситуацию. Пригожин заявил, что когда Вагнер подошел к Москве, то «стало очевидно, что прольется много крови», поэтому «операцию» остановили.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X